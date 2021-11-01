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Місце для Фонсекі? Тоттенгем відправив у відставку головного тренера

Сергій Шаховець
1 листопада, 14:14
Португальський фахівець протримався на посаді наставника лондонського клубу лише чотири місяці

Нуну Санту та Паулу Фонсека / Фото: Колаж: Сьогодні

Після матчу 10-го туру чемпіонату Англії, у якому Тоттенгем програв Манчестер Юнайтед 0:3, був звільнений з посади головного тренера Нуну Ешпіріту Санту. Новину про це 1 листопада повідомив офіційний сайт "шпор".

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Разом із португальським фахівцем клуб залишають і його помічники: Ян Катро, Руї Барбоза та Антоніо Діас.

Відставку Нуну Санту прокоментував спортивний директор Тоттенгема Фабіо Паратічі.

"Я знаю, наскільки Нуну та його тренерський штаб хотіли досягти успіху, і я шкодую, що нам довелося ухвалити це рішення.

Нуну справжній джентльмен і йому завжди будуть тут раді. Ми хотіли б подякувати йому та його тренерському штабу і побажати їм успіхів в майбутньому", – цитує слова Фабіо Паратічі сайт Тоттенгема.

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Додамо, Нуну Санту було призначено головним тренером Тоттенгем Хотспур у червні 2021 року. Контракт було підписано до 2023 року. При цьому лондонський клуб влітку міг очолити Паулу Фонсека, але зрештою керівництво зупинило свій вибір на Санту.

Португалець Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Португальський наставник провів на чолі "шпор" 17 матчів. При ньому було здобуто дев'ять перемог при семи поразках та одній нічиїй. Після 10-ти зіграних турів команда посідає восьме місце в турнірній таблиці.

Ім'я наступного тренера Тоттенгема обіцяють назвати у найближчим часом.

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Раніше ми повідомляли, що екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека один із головних фаворитів на тренерський місток англійського Ньюкасла.

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