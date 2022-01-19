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Ломаченко-самурай окунулся в ледяную воду на Крещение

Александр Трикиша
19 января, 15:29
Бывший чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко отпраздновал Крещение и окунулся в ледяную воду. Подписчики боксера отметили смелость украинца

Ломаченко отпраздновал Крещение / Фото: Коллаж: Сегодня

Ломаченко встретил праздник в собственном отеле Loma Club Hotel на Будакской Косе в Одесской области.

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Боксер в футболке с японскими иероглифами решительным шагом вошел воду, зашел по пояс, а затем трижды окунулся. Фанаты в комментариях поражаются, как ему было не холодно.

  • Я летом так уверенно не захожу в воду
  • Ппц, так спокойно зашел как будто в июле. С праздником, чемп
  • Человек отдыхает в Абу-Даби, температура воды, наверное, плюс 22-23, чтобы не покупаться

Но предположение этого болельщика разбивается о снег, лежащий на берегу в начале видео.

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