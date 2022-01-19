Ломаченко-самурай окунулся в ледяную воду на Крещение

Ломаченко отпраздновал Крещение / Фото: Коллаж: Сегодня
Ломаченко встретил праздник в собственном отеле Loma Club Hotel на Будакской Косе в Одесской области.
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Боксер в футболке с японскими иероглифами решительным шагом вошел воду, зашел по пояс, а затем трижды окунулся. Фанаты в комментариях поражаются, как ему было не холодно.
- Я летом так уверенно не захожу в воду
- Ппц, так спокойно зашел как будто в июле. С праздником, чемп
- Человек отдыхает в Абу-Даби, температура воды, наверное, плюс 22-23, чтобы не покупаться
Но предположение этого болельщика разбивается о снег, лежащий на берегу в начале видео.
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