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Ломаченко-самурай поринув у крижану воду на Водохрещу

Олександр Трикіша
19 січня, 15:29
Колишній чемпіон світу у легкій вазі українець Василь Ломаченко відсвяткував Водохрещу та поринув у крижану воду. Підписники боксера відзначили сміливість українця

Ломаченко відсвяткував Хрещення / Фото: Колаж: Сьогодні

Ломаченко зустрів свято у власному готелі Loma Club Hotel на Будакській Косі на Одещині.

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Боксер у футболці з японськими ієрогліфами рішучим кроком увійшов воду, зайшов до пояса, а потім тричі поринув. Фанати у коментарях вражаються, як йому було не холодно.

  • Я влітку так впевнено не заходжу у воду
  • Ппц, так спокійно зайшов наче в липні. Зі святом, чемпіон
  • Людина відпочиває в Абу-Дабі, температура води, мабуть, плюс 22-23, чому б не скупатися

Але припущення цього вболівальника розбивається об сніг, який лежить на березі на початку відео.

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