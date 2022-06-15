История одной фотографии. Почему канадские хоккеисты играли с тризубом

"Козаки" из Виннипега - чемпионы университетской лиги / Фото: Коллаж: Сегодня

Черно-белый снимок хоккеистов в свитерах с тризубом очень популярный в соцсетях. Однако подпись к нему часто ошибочная. Многие утверждают, что это профессиональные игроки второй сборной Канады перед матчем со сборной СССР. Мол так хотели насолить коммунистам, оккупировавшим Украину. Давайте разберемся, что на самом деле произошло.

Естественно, что национальная команда Канады никогда бы не играла с символикой другого государства. Но хоккеисты и правда из Канады. Точнее из Виннипега. А если брать еще точнее, то это студенческая команда "Козаки", в состав которой входила украинская диаспора. Она была многократным чемпионом университетской лиги в 1970-х годах.

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На фото "Козаки" во время товарищеского матча с командой "Чорноморська Січ", который прошел в феврале 1976 года. Об этом поединке писали даже в местной газете "Свобода".

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