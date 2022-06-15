Історія однієї фотографії. Чому канадські хокеїсти грали з тризубом

"Козаки" з Вінніпега - чемпіони університетської ліги / Фото: Колаж: Сьогодні

Чорно-білий знімок хокеїстів у светрах з тризубом дуже популярний у соцмережах. Проте підпис до нього часто є помилковим. Багато хто стверджує, що це професійні гравці другої збірної Канади перед матчем зі збірною СРСР. Мовляв, так хотіли насолити комуністам, які окупували Україну. Давайте розберемося, що насправді сталося.

Звісно, національна команда Канади ніколи не грала б із символікою іншої держави. Але хокеїсти справді з Канади. Точніше з Вінніпега. А якщо брати ще точніше, то це студентська команда "Козаки", складена українською діаспорою. Багаторазовий чемпіон університетської ліги у 1970-х роках.

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На фото "Козаки" під час товариського матчу з командою "Чорноморська Січ", який відбувся у лютому 1976 року. Про цей поєдинок писали навіть у місцевій газеті "Свобода".

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