История одной фотографии. Пеле учили выживать в джунглях

Один из лучших футболистов в истории после победы на чемпионате мира 1958 года на год ушел в армию и главное чему там научился – дисциплина

Пеле принимает присягу в армии / Фото: Getty Images

В июне 1958 года семнадцатилетний Пеле оформил дубль в финале чемпионата мира и помог Бразилии обыграть Швецию – 5:2. А через год будущего короля футбола забрали в армию.

"Да, когда мне исполнилось 18, в октябре 1958 года, я отправился исполнять свой гражданский долг. Это было чудесно.

Для меня это был очень ценный опыт. Я вернулся домой чемпионом мира и думал: "Ну все, теперь я свободен!" А один из одноклубников по Сантосу сказал: "Нет, теперь ты должен подавать пример другим – иди в армию". Так я и сделал.

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В армии я научился готовить, уважать людей, стирать, гладить и все остальное. Еще нас учили, как выживать в джунглях. Но самое главное, чему я там научился, – это дисциплина, которая, безусловно, очень помогла мне в футболе. Я не зря потратил время", – вспоминал то время Пеле.

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