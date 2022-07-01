История одной фотографии. Одежду теннисистки обсуждала вся Англия

Энн Уайт поразила всех своим костюмом / Фото: Getty Images

В эти дни в Англии проходит самый престижный теннисный турнир – Уимблдон. Здесь строжайшие требования к внешнему виду спортсменов. Вся одежда и обувь должны быть строго белыми, без каких-либо оттенков. Но даже среди такой белизны, находятся теннисисты, которые умудряются выделиться из белой массы.

1985 год. Американка Энн Уайт не входит в элиту мирового тенниса. Но после Уимблдона ее жизнь круто изменилась. Девушка вышла на матч в облегающем костюме. Публика ахнула. Соперница Пэм Шрайвер вскипела.

Реклама

"Уайт надела самую странную и глупую вещь, которую я когда-либо видела на теннисном корте", – сказала после матча Пэм.

Встреча между Уайт и Шрайвер затянулась и из-за темноты была перенесена на следующий день.

"Наденьте, пожалуйста, что-то более подходящее завтра", – смутился от костюма теннисистки судья.

А утром на следующий день пять из восьми ведущих британских газет поместили фото Уайт на первую полосу.

"Я понятия не имела, что мой костюм вызовет такой интерес. Но носить его очень удобно. Он функционален и хорош с точки зрения аэродинамики", – объясняла Энн.

Она проиграла Шрайвер, но выиграла в другом. Получила массу приглашений сниматься в рекламе.

Реклама

Энн Уайт на Уимблдоне / Фото: Getty Images

Читайте также другие материалы из рубрики "История одной фотографии":