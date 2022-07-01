Історія однієї фотографії. Одяг тенісистки обговорювала вся Англія

Енн Уайт вразила всіх своїм костюмом / Фото: Getty Images

Цими днями в Англії проходить найпрестижніший тенісний турнір – Вімблдон. Тут найсуворіші вимоги до зовнішнього вигляду спортсменів. Весь одяг та взуття повинні бути строго білими, без будь-яких відтінків. Але навіть серед такої білизни знаходяться тенісисти, які примудряються виділитися з білої маси.

1985 рік. Американка Енн Уайт не входить до еліти світового тенісу. Але після Вімблдону її життя круто змінилося. Дівчина вийшла на матч у костюмі, що облягає. Публіка ахнула. Суперниця Пем Шрайвер скипіла.

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"Уайт одягла найдивнішу і дурнішу річ, яку я коли-небудь бачила на тенісному корті", – сказала після матчу Пем.

Зустріч між Уайт та Шрайвер затяглася і через темряву була перенесена наступного дня.

"Вдягніть, будь ласка, щось пристойныше завтра", – зніяковів від костюма тенісистки суддя.

А вранці наступного дня п'ять із восьми провідних британських газет помістили фото Уайт на першу шпальту.

"Я гадки не мала, що мій костюм викличе такий інтерес. Але носити його дуже зручно. Він функціональний і гарний з точки зору аеродинаміки", – пояснювала Енн.

Вона програла Шрайвер, але виграла в іншому. Отримала безліч запрошень зніматися в рекламі.

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Енн Уайт на Вімбледоні / Фото: Getty Images

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