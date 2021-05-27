И это мама двух детей? Жена экс-вратаря Динамо восхитила формами на фото сзади

Карина Левинская в шикарной форме спустя три месяца после того, как родила Максиму Ковалю сына Тео. У пары также есть дочка Мия. Но девушка хочет и третьего ребенка

Жена Максима Коваля Карина / Фото: Instagram

Супруга бывшего вратаря киевского Динамо, а ныне кипера аварийского Аль-Фатеха Максима Коваля Карина опубликовала у себя в Instagram два фото, из которых попросила своих подписчиков выбрать лучшее.

На первом Карина в летнем топике – спереди по пояс, на втором – сзади, но уже почти в полный рост, хвастается своими ножками.

"Зая, что за вопрос? Конечно, второе фото – лучше!" – пишут Карине Левинской ее фолловеры

Другие в восхищении добавляют: "Шикарная! И это – мама двух детей?"

Напомним, в июле 2015 года Максим Коваль и Карина Левинская впервые стали родителями. У них родилась дочка Мия.

А три месяца назад жена Коваля родила сына Тео.

Максим Коваль и его семья / Фото: Instagram

"Из будущей тещи я превратилась еще и в будущую свекровь", – шутит жена голкипера

И интригующе добавляет: "Пересматриваю фотографии с родов и понимаю, что хочу третьего".