8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
15 марта 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
16 марта 22:00
Лилль --
Челси --
16 марта 22:00
Ювентус --
Вильярреал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Хабибу досталось от украинского бойца. Ибо нечего молчать

Алексей Андрейцев
3 марта, 21:36
Игорь Потеря обратился к Хабибу Нурмагомедову, который боится высказать свое мнение о нападении России на Украину

Потеря упрекнул Нурмагомедова / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря призвал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова высказаться по поводу нападения России на Украину.

Читайте также: Я не сбежал и не прячусь – победа будет за нами! Украинский чемпион записал мощное видео

Реклама

"На тебя смотрели и ровнялись миллионы. Тебя приводили в пример во многих залах единоборств. Ты начинал свою карьеру в Украине. Ты рвал глотку о чести и вере. А сейчас ты молчишь", – возмущается Потеря.

Читайте также: