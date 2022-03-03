Хабибу досталось от украинского бойца. Ибо нечего молчать

Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря призвал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова высказаться по поводу нападения России на Украину.

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"На тебя смотрели и ровнялись миллионы. Тебя приводили в пример во многих залах единоборств. Ты начинал свою карьеру в Украине. Ты рвал глотку о чести и вере. А сейчас ты молчишь", – возмущается Потеря.