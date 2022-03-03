Хабібу дісталося від українського бійця. Бо нічого мовчати

Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потеря закликав колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова висловитись щодо нападу Росії на Україну.

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"На тебе дивилися і рівнялися мільйони. Тебе наводили в приклад у багатьох залах єдиноборств. Ти починав свою кар'єру в Україні. Ти рвав горлянку про честь і віру. А зараз ти мовчиш", – обурюється Потеря.