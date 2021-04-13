Это бесчеловечно! Украинская красотка свела с ума фанатов

Звезда украинской легкой атлетики Марина Бех запостила в соцсети эротический снимок, спортсменка позировала в красном купальнике возле цветов

На днях Марина Бех похвасталась космическим бюстом. И вот новое, не менее сексуальное фото запостила украинская легкоатлетка в соцсетях.

"Просто расслабься. Наслаждайся тем, что тебя окружает", – подписала снимок Марина в Instagram.

"Марина, так нельзя. Это же бесчеловечно!" – написал подписчик спортсменки, сопроводив свой пост кучей сердечек.

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Напомним, накануне секс-символ легкой атлетики в соблазнительной позе призналась мужу в любви. Молодые поженились осенью 2018 года, а до этого около двух лет встречались.

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