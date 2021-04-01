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Секс-символ легкой атлетики в соблазнительной позе призналась в любви

1 апреля, 12:11

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Марина Бех-Романчук показала романтичное фото с мужем

Одна из самых привлекательных девушек мировой легкой атлетики, украинка Марина Бех-Романчук, успевает не только покорять вершины на стадионах, но и активно вести свои соцсети. Свежеиспеченная чемпионка Европы в прыжках в длину часто делится довольно откровенными фото с поклонниками. Очередной кадр она представила черно-белым и показалась вместе с мужем – пловцом Михаилом Романчуком.

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Недавно спортсменка-красавица похвасталась видом сзади.

Марина слегка приоткрыла свою грудь, прислонилась к могучему торсу супруга и призналась ему в своих чувствах:

"Люблю. Просто на душе тепло".

Супруг одним из первым откликнулся на фотографию, постаравшись не отстать от Марины: "Очень люблю". Как рассказывала легкоатлетка, ее фото перед публикацией практически всегда проходят цензуру у Романчука. Марина и Михаил женаты уже два с половиной года, но их чувства не остывают.

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Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук

Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна из самых ярких пар украинского спорта летом будет представлять страну на Олимпийских играх в Токио.

Ранее легкоатлетка показала на природе все свои прелести.

Смотрите, как Марина занималась на стадионе в Белеке:

Марина Бех на стадионе в Турции в солнечную погоду
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легкая атлетика фото любовь Михаил Романчук Марина Бех
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