8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Если я умру, кровь на ваших руках, с*ки: самая красивая спортсменка Украины

Павел Василенко
27 февраля, 16:36
Знаменитая прыгунья в высоту Юлия Левченко назвала напавших на нас россиян и помогающих им белорусов словом, начинающимся на ту же букву, что и сволочи

Левченко: есть с*ки, а есть с*ки вторые / Фото: Коллаж: Сегодня

Победительница командного чемпионата Европы в прыжках в высоту, секс-символ украинского спорта Юлия Левченко во время полномасштабного вторжения агрессора в Украину пребывает в Киеве. Не выбирая выражения, 24-летняя уроженка Бахмута Донецкой области обратилась к россиянам и белорусам.

"Еще раз, кто не понял! У нас война! На нас напала россия. С*ки! Как вы могли! Как вы можете убивать нас? Я в Киеве и поверьте, тут все видно! беларусь помогает россии доставлять технику. С*ки вторые!"

"Если я умру и моя семья, кровь на ваших руках! Наша украинская армия защищает нас как может! Молимся", – написала Юлия Левченко.

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Юлия Левченко / Фото: AFP

Юлия Левченко / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Путин перестал быть президентом! Пока рашистского диктатора лишили должности в международной федерации дзюдо, но скоро его свергнут и в РФ.

Был президент и нет президента / Фото: Коллаж: Сегодня

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