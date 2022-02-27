8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Якщо я помру, кров на ваших руках, с*ки: найкрасивіша спортсменка України

Павло Василенко
27 лютого, 16:36
Знаменита стрибунка у висоту Юлія Левченко назвала росіян, що напали на нас, і білорусів, що їм допомагають, словом, що починається на ту ж літеру, що і сволота

Левченко: є с*ки, а є с*ки другі / Фото: Колаж: Сьогодні

Переможниця командного чемпіонату Європи у стрибках у висоту, секс-символ українського спорту Юлія Левченко під час повномасштабного вторгнення агресора в Україну перебуває у Києві. Не добираючи висловлювань, 24-річна уродженка Бахмута Донецької області звернулася до росіян та білорусів.

"Ще раз, хто не зрозумів! У нас війна! На нас напала Росія. С*ки! Як ви могли! Як ви можете нас вбивати? Я у Києві і повірте, тут все видно! білорусь допомагає росії доставляти техніку. С*ки другі!"

"Якщо я помру і моя сім'я, кров на ваших руках! Наша українська армія захищає нас як може! Молимося", – написала Юлія Левченко.

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/ Фото: AFP

Юлія Левченко / Фото: Reuters

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Раніше ми писали, що Путін перестав бути президентом! Поки рашистського диктатора позбавили посади у міжнародній федерації дзюдо, але незабаром його скинуть і в РФ.

Був президент і немає президента / Фото: Колаж: Сьогодні

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