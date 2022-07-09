Динамо набирает форму. Киевляне одержали третью победу накануне матча ЛЧ

Голы Вербича и Цыганкова принесли победу Динамо над Люцерном / Фото: Коллаж: Сегодня

В очередном контрольном поединке на сборе в Швейцарии "бело-синие" встречались с 9-й командой Суперлиги Люцерном.

Динамовцы полностью контролировали ход поединка. Уже на 16-й минуте встречи Артем Беседин заработал пенальти, который четко реализовал Виктор Цыганков.

Реклама

Всего через несколько минут Беньямин Вербич воспользовался пасом Попова и точным ударом из пределов штрафной площадки удвоил счет – 2:0.

После перерыва у "бело-синих" должны были забивать Цыганков и Караваев, но в итоге киевляне пропустили контратаку швейцарцев. Полузащитник Люцерна Лорик Эмини метров с 10-ти отправил мяч в сетку ворот Нещерета.

Реклама

Динамовцы одержали третью победу на швейцарском сборе из шести сыгранных поединков.

Товарищеский матч.

Люцерн – Динамо – 1:2.

Реклама

Голы: Эмини, 81 – Цыганков, 16 (пен), Вербич, 24.

Люцерн (старт): Мюллер, Кампо, Фридек, Белоко, Ардаис, Дорн, Абубакар, Алаби Джашари, Бурш, Жакес.

Динамо: Бущан (Нещерет, 76) – Кендзеора (Караваев, 72), Попов (Сирота, 76), Забарный (Боль, 80), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Сидорчук (Андриевский, 80), Шапаренко (Шепелев, 72), Буяльский, Вербич (Ванат, 72), Цыганков (Антюх, 80) – Беседин.

Далее команду Луческу ожидает двойная встреча с Лионом 12 июля.

Контрольные матчи Динамо: