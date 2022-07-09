Динамо набирає форму. Кияни здобули третю перемогу напередодні матчу ЛЧ

Голи Вербича та Циганкова принесли перемогу Динамо над Люцерном / Фото: Колаж: Сьогодні
У черговому контрольному поєдинку на зборі у Швейцарії "біло-сині" зустрічалися з 9-ю командою Суперліги Люцерном.
Динамівці повністю контролювали перебіг поєдинку. Вже на 16-й хвилині зустрічі Артем Бєсєдін заробив пенальті, який чітко реалізував Віктор Циганков.
Усього за кілька хвилин Беньямін Вербич скористався пасом Попова та влучним ударом з меж штрафного майданчика подвоїв рахунок – 2:0.
Після перериви у "біло-синіх" мали забивати Циганков та Караваєв, але в результаті кияни пропустили контратаку швейцарців. Півзахисник Люцерна Лорік Еміні метрів із 10-ти відправив м'яч у сітку воріт Нещерета.
Динамівці здобули третю перемогу на швейцарському зборі із шести зіграних поєдинків.
Товариський матч.
Люцерн – Динамо – 1:2.
Голи: Еміні, 81 – Циганков, 16 (пен), Вербич, 24.
Люцерн (старт): Мюллер, Кампо, Фрідек, Білоко, Ардаїс, Дорн, Абубакар, Алабі Джашарі, Бурш, Жакес.
Динамо: Бущан (Нещерет, 76) – Кендзьора (Караваєв, 72), Попов (Сирота, 76), Забарний (Боль, 80), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 80), Шапаренко (Шепелєв, 72), Буяльський , Вербич (Ванат, 72), Циганков (Антюх, 80) – Бєсєдін.
Далі на команду Луческу чекає подвійна зустріч із Ліоном 12 липня.
Контрольні матчі Динамо:
- 26.06. Динамо – Івердон-Спорт (Швейцарія) – 1:1
- 29.06. Динамо – Лозанна (Швейцарія) – 0:2
- 02.07. Динамо – Сьон (Швейцарія) – 1:0
- 05.07. Динамо – Янг Бойз (Швейцарія) – 0:0
- 07.07. Динамо – Сьон-2 (Швейцарія) – 6:1
- 09.07. Динамо – Люцерн (Швейцарія) – 2:1
- 12.07. Динамо – Ліон (Франція)
- 15.07. Динамо – Антверпен (Бельгія)
- 29.07. Динамо – Евертон (Англія)