25 сентября 39’
Челси 0
Манчестер Сити 0
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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"Усик разберется с Джошуа в Лондоне". Известный боксер нашел сходство с триумфом Александра в Москве

Сергей Шаховец
25 сентября, 14:23
Известный украинский боксер Николай Буценко считает, что выступление в "чужих стенах" это плюс для нашего супертяжа

Усик - Джошуа / Фото: Reuters

Сегодня, 25 сентября, в Лондоне состоится бой между чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO Энтони Джошуа и претендентом на титулы Александром Усиком. Следите за онлайн-трансляцией поединка Усик – Джошуа на нашем сайте.

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Накануне противостояния, своими ожиданиями от боя поделился многократный чемпион Украины, призер чемпионатов мира и Европы Николай Буценко.

"Я уверен, что Александр Усик достойно представит Украину в этом сражении – самом важном в его карьере на профессиональном ринге.

Александр Усик / Фото: Reuters

А то, что поединок будет проходить на "поле" Джошуа, только должно мобилизовать нашего земляка. Кстати, одну из своих самых ярких побед на профиринге Саша одержал над россиянином Муратом Гассиевым именно в родных стенах визави.

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В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

За счет чего Усик может взять верх над Джошуа? Он целеустремлен, четко знает свой маневр, а его скоростным качествам в ринге могут позавидовать даже легковесы, он умеет с каждым раундом нагнетать темп. Также очень важно, что Усик опытнее Джошуа.

На мой взгляд, очень показательными будут стартовые раунды, когда Саша должен не только мастерски блокировать удары Энтони, но и удивить оппонента своими разящими сериями", – рассказал в интервью Meta-ratings Буценко.

Александр Усик и Энтони Джошуа во время взвешивания / Фото: REUTERS

Добавим, что букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.51, на победу Усика – 2.856, на ничью – 21. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

Энтони Джошуа и Александр Усик перед боем 25 сентября в Лондоне / Фото: Reuters

Читайте прогнозы на поединок:

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