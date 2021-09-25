25 вересня 41’
Челсі 0
Манчестер Сіті 0
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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"Усик розбереться з Джошуа в Лондоні". Відомий боксер знайшов схожість з тріумфом Олександра в Москві

Сергій Шаховець
25 вересня, 14:23
Відомий український боксер Микола Буценко вважає, що виступ в "чужих стінах" це плюс для нашого супертяжа

Усик - Джошуа / Фото: Reuters

Сьогодні, 25 вересня, в Лондоні відбудеться бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO, IBO Ентоні Джошуа і претендентом на титули Олександром Усиком. Слідкуйте за онлайн-трансляцією поєдинку Усик – Джошуа на нашому сайті.

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Напередодні протистояння, своїми очікуваннями від бою поділився багаторазовий чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи Микола Буценко.

"Я впевнений, що Олександр Усик гідно представить Україну в цій битві – найважливішій в його кар'єрі на професійному рингу.

Олександр Усик / Фото: Reuters

А те, що поєдинок буде проходити на "поле" Джошуа, тільки має мобілізувати нашого земляка. До речі, одну зі своїх найяскравіших перемог на профірингу Саша здобув над росіянином Муратом Гассіевим саме в рідних стінах візаві.

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2018-го Гассієву добряче дісталося від Усика / Фото: Getty Images

За рахунок чого Усик може взяти верх над Джошуа? Він цілеспрямований, чітко знає свій маневр, а його швидкісним якостям в рингу можуть позаздрити навіть легкоатлети, він вміє з кожним раундом нагнітати темп. Також дуже важливо, що Усик досвідченіше Джошуа.

На мій погляд, дуже показовими будуть стартові раунди, коли Саша повинен не тільки майстерно блокувати удари Ентоні, але і здивувати опонента своїми разючими серіями", – розповів в інтерв'ю Meta-ratings Буценко.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа під час зважування / Фото: REUTERS

Додамо, що букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.51, на перемогу Усика – 2.856, на нічию – 21. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Ентоні Джошуа і Олександр Усик перед боєм 25 вересня в Лондоні / Фото: Reuters

Читайте прогнози на поєдинок:

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