Чемпионка US Open повержена! Украинка сотворила сенсацию на родине Дракулы

Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Румынии / Фото: Reuters

Костюк стала единственной украинкой, которая смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напока. Еще две представительницы Украины – Леся Цуренко и Ангелина Калинина – прекратили свои выступления на стадии 1/4 финала.

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Марта Костюк (WTA №55) одержала уверенную победу над действующей чемпионкой US Open – 18-летней Эммой Радукану (WTA №23), из Великобритании. Это была первая встреча соперниц.

WTA 250 Клуж-Напока. Женщины. 1/4 финала

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Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 6:1

В следующем раунде Костюк сразится против лидера посева румынки Симоны Халеп (№18 WTA).

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Отметим, что турнир в Румынии носит коммерческое название Transylvania Open. Как известно, Трансильвания – историческая область на северо-западе Румынии, в известном романе Брэма Стокера вампир граф Дракула жил именно там.

Смотрите обзор матча Марты Костюк и Эммы Радукану

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