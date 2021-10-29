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Олександрія --
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Минай --
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Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
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Чемпіонка US Open переможена! Українка створила сенсацію на батьківщині Дракули

Сергій Шаховець
29 жовтня, 22:38
Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу в 1/4 турніру WTA 250 Трансільванія Оупен над 18-річною британкою Еммою Радукану

Марта Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 250 у Румунії / Фото: Reuters

Костюк стала єдиною українкою, яка змогла пробитися до півфіналу турніру WTA 250 у румунському місті Клуж-Напока. Ще дві представниці України – Леся Цуренко та Ангеліна Калініна припинили свої виступи на стадії 1/4 фіналу.

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Марта Костюк (WTA №55) здобула впевнену перемогу над чинною чемпіонкою US Open – 18-річною Еммою Радукану (WTA №23), із Великобританії. Це була перша зустріч суперниць.

WTA 250 Клуж-Напока. Жінки. 1/4 фіналу

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Марта Костюк (Україна) – Емма Радукану (Велика Британія) – 6:2, 6:1

У наступному раунді Костюк зіграє проти лідера посіву румунки Сімони Халеп (№18 WTA).

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Відзначимо, що турнір у Румунії має комерційну назву Transylvania Open. Як відомо, Трансільванія – історична область на північному заході Румунії, у відомому романі Брема Стокера вампір граф Дракула жив саме там.

Дивіться огляд матчу Марти Костюк та Емми Радукану

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