Чемпионат Украины без Монзуль! Украинка рассудит матч Олимпиады в Токио

Украинскому арбитру Екатерине Монзуль доверили футбольный матч группового этапа на Олимпиаде в Японии. Это уже второе назначение судьи на Играх

Екатерине Монзуль судила матч Бразилии и Китая / Фото: Reuters

Монзуль будет главным судьей поединка женских сборных Канады и Великобритании в третьем туре Олимпиады-2020 в Токио. Встреча пройдет 27 июля в Касими. Ранее немецкий футболист позвал замуж девушку в прямом эфире Олимпиады.

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На линиях Монзуль будут помогать соотечественница Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова. Четвертый арбитр – Кейт Яцевич из Австралии. В Токио украинка уже обслуживала женский матч Китая и Бразилии (0:5).

Монзуль и Стрелецкая

Отметим, что харьковчанка Екатерина Монзуль уже работала на Олимпиаде-2016 в Рио, где обслуживала матчи группового раунда и 1/4 финала среди женщин. Но с тех пор в ее карьере произошло немало перемен.

Екатерина Монзуль / Фото: УАФ

Екатерина судила международные матчи мужских команд – в Лиге Европы, квалификации ЧМ-2022. Также Монзуль стала звездой матча мужской Лиги наций, который впервые обслуживала чисто женская бригада. Украинка показала красную и четыре желтые карточки в поединке Сан-Марино – Гибралтар (0:0).

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Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

Не исключено, что в Токио Екатерина рассудит и мужчин. Футбольный турнир на Олимпиаде проходит с 21 июля по 7 августа.

Напомним, что Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших арбитров-женщин последнего десятилетия в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Тренер "Слована" благодарит Екатерину Монзуль / Фото: Reuters

Напомним, Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Пока у сборной Украины две бронзы, добытые дзюдоисткой Дарьей Белодед и шпажистом Игорем Рейзлиным.