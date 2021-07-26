Чемпіонат України без Монзуль! Українка розсудить матч Олімпіади в Токіо

Українській арбітрессі Катерині Монзуль довірили футбольний матч групового етапу на Олімпіаді в Японії. Це вже друге призначення судді на Іграх

Катерині Монзуль судила матч Бразилії і Китаю / Фото: Reuters

Монзуль буде головним суддею поєдинку жіночих збірних Канади і Великобританії в третьому турі Олімпіади-2020 в Токіо. Зустріч пройде 27 липня в Касимі. Раніше німецький футболіст покликав заміж дівчину в прямому ефірі Олімпіади.

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На лініях Монзуль допомагатимуть співвітчизниця Марина Стрілецька і чешка Люсі Ратайова. Четвертий арбітр – Кейт Яцевич з Австралії. У Токіо українка вже обслуговувала жіночий матч Китаю і Бразилії (0:5).

Монзуль і Стрілецька

Відзначимо, що харків'янка Катерина Монзуль вже працювала на Олімпіаді-2016 в Ріо, де обслуговувала матчі групового раунду і 1/4 фіналу серед жінок. Але з тих пір в її кар'єрі сталося чимало змін.

Катерина Монзуль / Фото: УАФ

Катерина судила міжнародні матчі чоловічих команд – в Лізі Європи, кваліфікації ЧС-2022. також Монзуль стала зіркою матчу чоловічої Ліги націй, який вперше обслуговувала чисто жіноча бригада. Українка показала червону і чотири жовті картки в поєдинку Сан-Марино – Гібралтар (0:0).

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Катерина Монзуль / Фото: Reuters

Не виключено, що в Токіо Катерина розсудить і чоловіків. Футбольний турнір на Олімпіаді проходить з 21 липня по 7 серпня.

Нагадаємо, що Монзуль посіла третє місце в рейтингу кращих арбітрів-жінок останнього десятиліття в світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики.

Тренер "Слована" дякує Катерині Монзуль / Фото: Reuters

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо триватиме до 8 серпня. Бувай у збірної України дві бронзи, здобуті дзюдоїсткою Дариною Білодід і шпажистів Ігорем Рейзліним.