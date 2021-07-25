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Cвинья в свитере! Журналист угодил в скандал, оскорбив футболистку Бразилии на Олимпиаде

Елена Павлова Елена Павлова
25 июля, 12:45
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Известный спортивный журналист из Нидерландов Йохан Дерксен высмеял вратаря женской сборной Бразилии Барбару из-за ее полноты
Вратарь женской сборной Бразилии Барбара
Вратарь женской сборной Бразилии Барбара / Фото: Reuters

Работник СМИ оскорбил девушку после матча 2-го тура Олимпийского футбольного турнира в Токио. Футболистки из Южной Америки разошлись миром с Нидерландами – 3:3. Ранее мы сообщали, что футболистка Бразилии сыграла на 7-й Олимпиаде.

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"Вратарь бразильской команды полновата, не так ли? Это просто свинья в свитере. Выглядит как издевательство над сборной Бразилии. Честно говоря, не помню хороших сейвов в ее исполнении", – цитирует Дерксена Mundo Deportivo со ссылкой на De Oranjezomer

Сборная Нидерландов против Бразилии
Сборная Нидерландов против Бразилии / Фото: Reuters

"Мне больше нравится наблюдать за выступлениями женщин в гандболе и велоспорте, а не в футболе. Женский футбол — это совсем не весело, но Нидерланды выглядели гораздо лучше, чем Бразилия"

Ранее женская команда Шахтера в первом матче в истории забила соперницам 16 голов.

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