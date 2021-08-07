Українські русалки виловили в Токіо бронзу!

Збірна України з артистичного плавання завоювала бронзові медалі в довільній програмі на Олімпійських іграх в Токіо!

Українські синхроністки привезуть з Токіо бронзу / Фото: Reuters

У технічній програмі вчора українки набрали 94.2685 бали, випередивши майже на бал своїх головних суперниць в боротьбі за бронзу – японок. Більше було тільки у Китаю і РОКу.

А сьогодні в довільній програмі українки виступили на 96.0333 бали В сумі виступ нашої команди оцінили в 190.3018.

РОК – 196.0979

Китай – 193.5310

Україна – 190.3018

В тренді Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо

Україна в змаганнях представляли Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.