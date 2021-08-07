Украинские русалки выловили в Токио бронзу!

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала бронзовые медали в произвольной программе на Олимпийских играх в Токио!

Украинские синхронистки привезут из Токио боронзу / Фото: Reuters

В технической программе вчера украинки набрали 94.2685 балла, опередив почти на балл своих главных соперниц в борьбе за бронзу – японок. Больше было только у Китая и РОКа.

А сегодня в произвольной программе украинки выступили на 96.0333 балла В сумме выступление нашей команды оценили в 190.3018.

РОК – 196.0979

Китай – 193.5310

Украина – 190.3018

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Украину в соревнованиях представляли Алексиева Марина, Алексиева Владислава, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.