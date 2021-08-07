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Олимпиада 2020 в Токио

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Украинские русалки выловили в Токио бронзу!

Александр Трикиша Александр Трикиша
7 августа, 14:52
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Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала бронзовые медали в произвольной программе на Олимпийских играх в Токио!
Украинские синхронистки привезут из Токио боронзу
Украинские синхронистки привезут из Токио боронзу / Фото: Reuters

В технической программе вчера украинки набрали 94.2685 балла, опередив почти на балл своих главных соперниц в борьбе за бронзу – японок. Больше было только у Китая и РОКа.

А сегодня в произвольной программе украинки выступили на 96.0333 балла В сумме выступление нашей команды оценили в 190.3018.

  • РОК – 196.0979
  • Китай – 193.5310
  • Украина – 190.3018

В тренде

Украину в соревнованиях представляли Алексиева Марина, Алексиева Владислава, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
38
30
18
86
2
flag США СШАUS
34
37
32
103
3
flag Япония ЯпонияJP
25
12
17
54
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
20
21
22
63
5
flag ОКР ОКРROC
19
25
23
67
6
flag Австралия АвстралияAU
17
6
21
44
7
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
8
flag Италия ИталияIT
10
10
19
39
9
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10
12
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