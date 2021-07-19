Замість Олімпіади – армія! Життя українського борця, з яким боявся битися Усик, круто змінилося

Богдан Грицай, який викликав на бій Олександра Усика, за рік позбувся житла, роботи і тепер його забрали в армію. Спортсмен буде служити в прикордонних військах

Грицай готовий буд провчити Усика, але той відмовився від бою

Рік тому боксер Олександр Усик відзначився кількома неоднозначними висловлюваннями та відео в соціальних мережах. Усика і Ломаченка навіть внесли в базу "Миротворця". А потім Олександр опублікував відео, де викликав на бій "диванних експертів". Після чого борець вільного стилю Богдан Грицай заявив, що він – той самий диванний експерт і приймає виклик, запропонувавши боксеру бій без правил. Однак Усик злякався і відмовився від бою з Грицаєм. А у борця з тих пір почалися неприємності.

І замість того, щоб готуватися до Олімпійських ігор, Грицай потрапив в армію. Перед цим його вигнали з роботи і відібрали житло.

"Всім вітання!

Давно не бачилися, але на то є причина.

Минулий рік був сповнений безліччю подій, тому іноді доведеться корегувати свої плани та пріоритети.

Мав готуватися до Олімпійських ігор які стартуватимуть вже цього тижня, але Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством освіти і науки прийняли незаконне рішення щодо реорганізації (ліквідації) Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в якому я тренувався та працював протягом останніх 12 років.

Саме в цей час довелося обирати або Олімпійські ігри, або дати супротив незаконним державним рішенням, які окрім того, що є незаконними ще йдуть на догоду відвертим українофобам та шахраям.

На жаль, реорганізація таки відбулася. Кабінет міністрів разом з міністерством освіти зробили все можливе, щоб "рускій мір" оселився в столиці України.

Спочатку мене виселили з гуртожитку, а потім на додачу незаконно звільнили.

Іншого від рейдерів та прибічників "руского міра" очікувати й не варто було.

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Але боротьба триває!

Іноді доводиться робити вибір між своїми інтересами та інтересами майбутнього держави. Тут вибір був очевидний.

Тож власне до чого я це пишу і в чому полягає причина, що ми так давно не бачилися.

Після звільнення мене з посади викладача колежу прийшла повістка до військкомату.

Медкомісія і....

Тепер маю честь бути військовослужбовцем державної прикордонної служби України!

Слава Україні!" , – написав Грицай в Facebook.