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Замість Олімпіади – армія! Життя українського борця, з яким боявся битися Усик, круто змінилося

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 липня, 18:44
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Богдан Грицай, який викликав на бій Олександра Усика, за рік позбувся житла, роботи і тепер його забрали в армію. Спортсмен буде служити в прикордонних військах
Грицай готовий буд провчити Усика, але той відмовився від бою
Грицай готовий буд провчити Усика, але той відмовився від бою

Рік тому боксер Олександр Усик відзначився кількома неоднозначними висловлюваннями та відео в соціальних мережах. Усика і Ломаченка навіть внесли в базу "Миротворця". А потім Олександр опублікував відео, де викликав на бій "диванних експертів". Після чого борець вільного стилю Богдан Грицай заявив, що він – той самий диванний експерт і приймає виклик, запропонувавши боксеру бій без правил. Однак Усик злякався і відмовився від бою з Грицаєм. А у борця з тих пір почалися неприємності.

І замість того, щоб готуватися до Олімпійських ігор, Грицай потрапив в армію. Перед цим його вигнали з роботи і відібрали житло.

"Всім вітання!

Давно не бачилися, але на то є причина.

Минулий рік був сповнений безліччю подій, тому іноді доведеться корегувати свої плани та пріоритети.

Мав готуватися до Олімпійських ігор які стартуватимуть вже цього тижня, але Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством освіти і науки прийняли незаконне рішення щодо реорганізації (ліквідації) Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в якому я тренувався та працював протягом останніх 12 років.

Саме в цей час довелося обирати або Олімпійські ігри, або дати супротив незаконним державним рішенням, які окрім того, що є незаконними ще йдуть на догоду відвертим українофобам та шахраям.

На жаль, реорганізація таки відбулася. Кабінет міністрів разом з міністерством освіти зробили все можливе, щоб "рускій мір" оселився в столиці України.

Спочатку мене виселили з гуртожитку, а потім на додачу незаконно звільнили.

Іншого від рейдерів та прибічників "руского міра" очікувати й не варто було.

В тренді

Але боротьба триває!

Іноді доводиться робити вибір між своїми інтересами та інтересами майбутнього держави. Тут вибір був очевидний.

Тож власне до чого я це пишу і в чому полягає причина, що ми так давно не бачилися.

Після звільнення мене з посади викладача колежу прийшла повістка до військкомату.

Медкомісія і....

Тепер маю честь бути військовослужбовцем державної прикордонної служби України!

Слава Україні!" , – написав Грицай в Facebook.

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