Вместо Олимпиады – армия! Жизнь украинского борца, с которым боялся драться Усик, круто изменилась

Богдан Грицай, который вызвал на бой Александра Усика, за год лишился жилья, работы и теперь его забрали в армию. Спортсмен будет служить в пограничных войсках

Грицай готов был проучить Усика, но тот отказался от боя

Год назад боксер Александр Усик отметился несколькими неоднозначными высказываниями и видео в соцсетях. Усика и Ломаченко даже внесли в базу "Миротворца". А потом Александр опубликовал видео, где вызвал на бой "диванных экспертов". После чего борец вольного стиля Богдан Грицай заявил, что он – тот самый диванный эксперт и принимает вызов, предложив боксеру бой без правил. Однако Усик струсил и отказался от с Грицаем. А у борца с тех пор начались неприятности.

И вместо того, чтобы готовиться к Олимпийским играм, Грицай попал в армию. Перед этим его выгнали с работы и отобрали жилье.

"Всем привет!

Давно не виделись, но на это есть причина.

Прошлый год был наполнен множеством событий и поэтому иногда приходиться корректировать свои планы и приоритеты.

Должен был готовиться к Олимпийским играм, которые стартуют уже на этой неделе. Но Кабинет министров Украины совместно с Министерством образования и науки приняли незаконное решение о реорганизации (ликвидации) Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, где я тренировался и работал в течение последних 12 лет.

Именно в это время пришлось выбирать, или Олимпийские игры, или дать сопротивление незаконным государственным решениям, которые кроме того, что являются незаконными, так еще идут в угоду откровенным украинофобам и мошенникам.

К сожалению, реорганизация таки состоялась. Кабинет министров вместе с Министерством образования сделали все возможное, чтобы русский мир поселился в столице Украины.

Сначала меня выселили из общежития, а потом, вдобавок, незаконно уволили.

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Другого от рейдеров и сторонников русского мира ожидать и не стоило.

Но борьба продолжается!

Иногда приходится делать выбор между своими интересами и интересами будущего государства. Выбор был очевиден.

Поэтому, собственно к чему я это пишу, и в чем причина того, что мы так давно не виделись.

После увольнения меня из должности преподавателя колледжа пришла повестка в военкомат.

Медкомиссия и... Теперь имею честь быть военнослужащим Государственной пограничной службы Украины! Слава Украине!", – написал Грицай в Facebook.