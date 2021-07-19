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Вместо Олимпиады – армия! Жизнь украинского борца, с которым боялся драться Усик, круто изменилась

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 июля, 18:44
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Богдан Грицай, который вызвал на бой Александра Усика, за год лишился жилья, работы и теперь его забрали в армию. Спортсмен будет служить в пограничных войсках
Грицай готов был проучить Усика, но тот отказался от боя
Грицай готов был проучить Усика, но тот отказался от боя

Год назад боксер Александр Усик отметился несколькими неоднозначными высказываниями и видео в соцсетях. Усика и Ломаченко даже внесли в базу "Миротворца". А потом Александр опубликовал видео, где вызвал на бой "диванных экспертов". После чего борец вольного стиля Богдан Грицай заявил, что он – тот самый диванный эксперт и принимает вызов, предложив боксеру бой без правил. Однако Усик струсил и отказался от с Грицаем. А у борца с тех пор начались неприятности.

И вместо того, чтобы готовиться к Олимпийским играм, Грицай попал в армию. Перед этим его выгнали с работы и отобрали жилье.

"Всем привет!

Давно не виделись, но на это есть причина.

Прошлый год был наполнен множеством событий и поэтому иногда приходиться корректировать свои планы и приоритеты.

Должен был готовиться к Олимпийским играм, которые стартуют уже на этой неделе. Но Кабинет министров Украины совместно с Министерством образования и науки приняли незаконное решение о реорганизации (ликвидации) Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, где я тренировался и работал в течение последних 12 лет.

Именно в это время пришлось выбирать, или Олимпийские игры, или дать сопротивление незаконным государственным решениям, которые кроме того, что являются незаконными, так еще идут в угоду откровенным украинофобам и мошенникам.

К сожалению, реорганизация таки состоялась. Кабинет министров вместе с Министерством образования сделали все возможное, чтобы русский мир поселился в столице Украины.

Сначала меня выселили из общежития, а потом, вдобавок, незаконно уволили.

В тренде

Другого от рейдеров и сторонников русского мира ожидать и не стоило.

Но борьба продолжается!

Иногда приходится делать выбор между своими интересами и интересами будущего государства. Выбор был очевиден.

Поэтому, собственно к чему я это пишу, и в чем причина того, что мы так давно не виделись.

После увольнения меня из должности преподавателя колледжа пришла повестка в военкомат.

Медкомиссия и... Теперь имею честь быть военнослужащим Государственной пограничной службы Украины! Слава Украине!", – написал Грицай в Facebook.

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