"Це неподобство!" Реакція Росії, чий прапор прибрали зі столу по ходу шашкового матчу в Польщі

/ Фото: YouTube

У Росії назвали "політичним актом і психологічним ударом" ситуацію, що сталася в матчі за звання чемпіонки світу з міжнародних шашок у Польщі між місцевою спортсменкою Наталією Садовською та росіянкою Тамарою Тансиккужиною.

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Нагадаємо, безпосередньо під час протистояння організатор матчу Яцек Павлицький підійшов до столу, за яким грали суперниці, і зняв з нього наклейку з прапором Росії, а потім прибрав і прапорець РФ, який стояв ліворуч від російської шашистки Тансиккужиної.

Забирають прапор Росії / Фото: YouTube

"Ситуація просто потворна, думаю, буде заява федерації. Прямо під час матчу за дзвінком ВАДА (Всесвітньої антидопінгової агенції) знімати прапор – це неподобство"

"Чи можна подати протест? Буде поданий, ми відреагуємо, не хвилюйтеся. Це впливає на гравця, психологічний удар. Гравця вивели з рівноваги під час серйозного матчу. Це сто відсотків політичний акт, ініційований ВАДА", – цитує Чемпіонат віцепрезидента Федерації шашок Росії, Олега Дашкова

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Зазначимо, що те, що сталося у Польщі, пов'язане з рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні, який заборонив спортсменам РФ виступати під своїм прапором протягом двох років за махінації з допінгом.

"Мені подзвонили від імені Вітольда Баньки (голови ВАДА) та попросили прибрати зі столу російський прапор. Я не знав, як відреагує Тамара, але мені необхідно було це зробити. Польська сторона не зробила нічого поганого. Всесвітня організація шашок проігнорувала прийняті в грудні рішення щодо Росії, і, якщо ми негайно нічого не змінимо, вона буде виключена з ВАДА", – заявив раніше представник польської сторони Яцек Павлицький

Додамо, що після чотирьох раундів матчу за чемпіонську корону в шашках росіянка Тансиккужина програє польці Садовській 16:32. Переможець має набрати 54 очки. У кожній партії розігрується 12 балів. Протистояння триватиме до 3 травня.

Нагадаємо також, нещодавно Міжнародна шахова федерація, яку очолює експомічник президента РФ Володимира Путіна, Аркадій Дворкович, анулювала перемогу українки Юлії Осьмак на студентському ЧС з рапіду онлайн через бездоказові підозри у чітерстві.