Небачене! Прапор Росії прибрали в прямому ефірі під час чемпіонського матчу з шашок

У Польщі демонтували національні символи РФ безпосередньо по ходу поєдинку за звання чемпіонки світу з міжнародних шашок – дивіться, як це було

Такого світ ще не бачив. Прапор Росії прибрали в прямому ефірі під час матчу за звання чемпіонки світу з міжнародних шашок в Польщі між місцевою спортсменкою Наталією Садовською та росіянкою Тамарою Тансиккужиною.

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Безпосередньо по ходу четвертого раунду протистояння організатор матчу Яцек Павлицький підійшов до столу, за яким грали суперниці, і відклеїв від нього наліпку з прапором Росії, а потім прибрав і прапорець РФ, який стояв ліворуч від російської шашистки Тансиккужиної.

Та здивовано підняла голову, подивилася в різні сторони, після чого продовжила гру.

Те, що відбулося в Польщі, пов'язано з рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні, який заборонив спортсменам РФ виступати під своїм прапором протягом двох років за махінації з допінгом.

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Дивно, що це сталося не перед матчем, а під час.

"Мені подзвонили від імені Вітольда Баньки (колишнього міністра спорту Польщі, а нині глави ВАДА – Всесвітньої антидопінгової агенції) і попросили прибрати зі столу російський прапор. Я не знав, як відреагує Тамара, але мені необхідно було це зробити. Польська сторона не зробила нічого поганого. Всесвітня організація шашок проігнорувала прийняті в грудні рішення стосовно Росії, і, якщо ми негайно нічого не змінимо, вона буде виключена з ВАДА", – заявив Яцек Павліцкі

Тим часом російські вболівальники в соцмережах вимагають "реакції керівництва Федерації шашок Росії на цей неприкритий акт агресії щодо спортсменки і країни".

Відзначимо, що після чотирьох раундів матчу за чемпіонську корону в шашках росіянка Тансиккужина програє полячці Садовській 16:32. Переможець має набрати 54 очки. Протистояння триватиме до 3 травня.

Додамо, що нещодавно Міжнародна шахова федерація, яку очолює експомічник президента РФ Володимира Путіна Аркадій Дворкович, анулювала перемогу українки Юлії Осьмак на студентському ЧС з рапіду онлайн через бездоказові підозри в чітерстві.