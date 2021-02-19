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Росії пред'явили рахунок за прапор на чемпіонаті світу

19 лютого, 11:16

Олег Люлька Олег Люлька

За прапор без триколора росіяни повинні заплатити Міжнародному союзу біатлоністів 300 євро

Союз біатлоністів Росії (СБР) зобов'язали компенсувати 300 євро, які Міжнародний союз біатлоністів (IBU) витратив на виготовлення прапора для команди РФ для чемпіонату світу в Поклюці (Словенія).

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Про це повідомляє ТАСС.

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Нагадаємо, 17 грудня Спортивний арбітражний суд (CAS) за махінації з допінгом відсторонив російських спортсменів від участі в чемпіонатах світу і Олімпіадах під державним прапором до 16 грудня 2022 року.

Тому спеціально до біатлонного чемпіонату світу, який відбувається цими днями в Словенії, для збірної РФ був виготовлений новий прапор, на якому зображений монохромний логотип національної федерації біатлону без російського триколора.

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Раніше Росія, спортсменам якої заборонено використовувати будь-яку національну символіку на великих турнірах, заявила про бажання замінити реальний гімн "Катюшею" на чемпіонаті світу з хокею. Але цю ідею забанив бос Міжнародної хокейної федерації Рене Фазель.

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