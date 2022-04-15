Бубка не в Монако! Стало відомо, де перебуває голова НОК (фото)

Сергій Назарович з'явився на базі у Кончі-Заспі, де відвідав українських гандболістів

Сергій Бубка – президент НОК України / Фото: Getty Images

Однією з найсуперечливіших постатей в українському спорті з початком війни став голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Колишній легкоатлет після 24 лютого пропав і не висловлювався про вторгнення Росії.

Пізніше Бубка все ж таки дав коментар про війну, проте посоромився назвати країну-агресора. Багатьом залишалося невідомим місцеперебування Сергія Назаровича. Подейкували, що він перетнув кордон України на Закарпатті і вирушив до Монако.

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Втім, сьогодні ця теорія була спростована Федерацією гандболу України. На своїй сторінці у Facebook організація опублікувала фото з Бубкою, який відвідав Олімпійську базу в Конча-Заспі під Києвом.

"Сьогодні базу в Конча-Заспі відвідав Сергій Назарович Бубка. Це велика подія та велика підтримка для спортсменів, мотивація для них. І це не лише моральна допомога, а й фінансова, яку надає спортсменам Національний олімпійський комітет" , – заявив голова ФГУ Андрій Мельник.

Раніше Бубку жорстко розкритикувала народна депутатка України Ольга Саладуха. Колишня легкоатлетка дорікає Сергію Назаровичу в тому, що він не підписався під проханням виключити Росію та Білорусь із МОК.