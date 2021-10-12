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Стартові склади на матч Україна – Боснія: Петраков передбачуваний

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 21:00
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Команди ведуть боротьбу за путівку на чемпіонат світу в Катарі
Фінляндія vs Україна
Фінляндія vs Україна / Фото: Reuters

Менше години залишилося до початку відбіркового матчу кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Україна – Боснія.

Уже відомі стартові склади команд. Олександр Петраков вибрав тих же футболістів, які починали поєдинок проти Фінляндії.

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Україна: П'ятов, Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук.

Боснія і Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджікадунич, Ахмедходжич, Чівич, Хаджіахметович, Налич, Колашинац, Гояк, Превляк, Джеко.

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Читайте також: На фарт: виконувати гімн перед матчем Україна – Боснія довірили DZIDZIO

Перше місце в нашій групі і пряма путівка в Катар-2022, на 99 відсотків, дістанеться Франції. На другу сходинку претендують Україна, Боснія і Герцеговина та Фінляндія.

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Україна – Боснія
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