Мурашки по шкірі. Гравці збірної України зі сльозами виконали гімн (відео)

Гімн України став для наших футболістів справжнім символом единства українського народу

Збірна України / Фото: Reuters

Збірна України бореться за вихід на ЧС-2022 у Катарі. Ми ведемо онлайн матчу Шотландія – Україна на нашому сайті.

На полі стадіону "Хемпден Парк" наші футболісти вийшли з українськими прапорами. Лунає національний Гімн України! І його співає весь стадіон – і українці, і шотландці, які вже кілька місяців активно підтримують нашу країну з моменту початку російської військової агресії!

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Під час виконання у багатьох гравців на очах з'явилися сльози. Кожного з них торкнулася військова агресія Російської Федерації проти України. Було видно, як хлопці близько до серця приймають трагедію, що відбувається на їхній Батьківщині.

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Нагадаємо, що переможець сьогоднішнього матчу у Глазго зіграє у фіналі з командою Уельсу. Цей матч відбудеться 5 червня.