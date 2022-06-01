Мурашки по коже. Игроки сборной Украины со слезами исполнили гимн (видео)

Гимн Украины стал для наших футболистов настоящим символом единства украинского народа

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сборная Украины борется за выход на ЧМ-2022 в Катаре. Мы ведем онлайн матча Шотландия – Украина на нашем сайте.

На поле стадиона "Хемпден Парк" наши футболисты вышли с украинскими флагами. Раздается национальный Гимн Украины! И его поет весь стадион – и украинцы, и шотландцы, уже несколько месяцев активно поддерживающие нашу страну с момента начала российской военной агрессии!

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Во время исполнения у многих игроков на глазах появились слезы. Каждого из них коснулась военная агрессия Российской Федерации против Украины. Было видно, как ребята близко к сердцу принимают трагедию происходящую на их Родине.

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Напомним, что победитель сегодняшнего матча в Глазго сыграет в финале с командой Уэльса. Этот матч состоится 5 июня.