Манчестер Сіті – Ліверпуль: коли і де дивитись матч Кубка Англії

Манкуніанці та мерсисайдці посперечаються за путівку у фінал найстарішого футбольного турніру. Розповідаємо, хто фаворит у дуелі

Салах та Зінченко поборються за путівку у фінал Кубка Англії / Фото: Getty Images

Цими вихідними пройдуть матчі 1/2 фіналу Кубка Англії з футболу. У першому поєдинку зійдуться між собою головні претенденти на трофей – Манчестер Сіті та Ліверпуль. Зустріч пройде у Лондоні на стадіоні "Уемблі". Початок – о 17:30 за київським часом.

Де дивитись матч Манчестер Сіті – Ліверпуль? У прямому ефірі поєдинок буде показано на телеканалі Setanta Sports. Також в онлайні гру можна переглянути OLL.TV.

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Тим часом букмекери визначилися з фаворитом дуелі. На їхню думку, трохи більше шансів на прохід у фінал у Манчестер Сіті. Коефіцієнт на успіх манкуніанців складає 1.84 (ймовірність – 52%), тоді як на мерсисайдців – 1.96 (або 48%).

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Що ж до основного часу, то на Ман Сіті виставлений коефіцієнт 2.55, а на Ліверпуль – 2.75. Котирування на нічию рівні 3.35. Нагадаємо, що у фіналі одна з команд зіграє з переможцем дуелі Челсі – Кристал Пелас.

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Обидві команди лідирують нині в АПЛ, Сіті випереджає суперника на один бал. Минулого тижня команди провели яскраву дуель у чемпіонаті, яка завершилася внічию – 2:2.

На шляху до 1/2 фіналу Кубка командам щастило із суперниками, всі вони представляли або нижчі дивізіони, або підвал АПЛ. Ліверпуль пройшов Шрюсбері, Кардіфф, Норвіч та Ноттінгем Форест, тоді як команда Гвардіоли – Свіндон, Фулхем, Пітерборо та Саутгемптон.

За свою історію мерсисайдці виборювали Кубок Англії сім разів, тоді як Сіті – на раз менше. Щоправда, "городяни" святкували останній успіх лише три роки тому. А ось Ліверпуль свій останній Кубок виграв аж 2006 року.