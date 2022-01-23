Хороший наставник: новий тренер Миколенка пригощав фанатів пивом

Евертон нещодавно призначив новим головним тренером команди Данкана Фергюсона, а той з перших днів взявся завойовувати любов фанатів

Данкан Фергюсон пригощав фанатів пивом / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

З результатами команди поки не виходить, адже Евертон напередодні програв Астон Віллі (0:1), тому Фергюсон вирішив надолужити в сусідньому барі.

Виявляється, вранці у день матчу шотландець почастував пивом усіх фанатів у місцевому барі.

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Фергюсон провів 10 років у Евертоні як тренер, а з 2014 року входить до тренерського штабу першої команди. Двічі за цей період він виконував обов'язки головного тренера команди.

На жаль, Фергюсон поки що не може розраховувати на Віталія Миколенка. Українець пропустив перші тренування під керівництвом шотландця через травму спини.

Миколенко поки що не грав під керівництвом Фергюсона / Фото: REUTERS

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Миколенко встиг провести за Евертон два матчі – один у Кубку та один – у Прем'єр-лізі. Гра українця залишила неоднозначне враження. Каші він не зіпсував, але вболівальники "ірисок" знайшли до чого причепитися.