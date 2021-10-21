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Челсі --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
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Лейпциг --
ПСЖ --
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Ліверпуль --
Атлетіко --
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Рух --
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Колос --
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Маріуполь --
Динамо --
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Шахтар --
Десна --
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Металіст 1925 --
Зоря --
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Колос --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Чия бронза сильніша? Букмекери порахували, хто набере очки в матчі ЦСКА – Зоря

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 жовтня, 14:23
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У четвер команда Віктора Скрипника зіграє поєдинок з болгарським ЦСКА, в якому постарається перервати свою безвиграшну серію в єврокубках. Аналітики зробили прогноз на матч Ліги конференцій
ЦСКА Софія фаворит матчу з Зорею
ЦСКА Софія фаворит матчу з Зорею / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 21 жовтня, в Софії луганська Зоря проведе матч 3-го туру Ліги конференцій проти ЦСКА Софія. Онлайн-трансляція матчу ЦСКА – Зоря є на нашому сайті.

У минулому сезоні обидві команди завоювали бронзові нагороди у своїх національних першостях. Матч в Софії – гарна нагода порівняти силу двох медалістів – українського і болгарського.

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Хто фаворит матчу?

Фаворитом матчу 21 жовтня в Софії аналітики букмекерських контор називають місцевий ЦСКА. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.40, на перемогу Зорі – 4.10.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів поєдинку наступна:

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  • виграш ЦСКА – 48%
  • нічия – 28%
  • виграш Зорі – 24%

Рахунок в матчі

Найпопулярніший рахунок у матчі 1:0 на користь армійців з Болгарії. На такий рахунок встановлений коефіцієнт 6.40. Велика ймовірність, що матч закінчиться внічию 1:1, на цей рахунок котирування букмекерів – 6.80.

Зоря програла Ромі
Зоря програла Ромі / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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Як суперники грали раніше

Раніше турнірні шляхи команд перетиналися в єврокубковому сезоні 2019/20 у 3-му кваліфікаційному раунді. Тоді за сумою двох поєдинків Зоря насилу пройшла свого суперника: 1:0 в Запоріжжі і 1:1 в Софії.

Дивіться як Зоря перемагала ЦСКА в 2019 році

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26
3
Ворскла
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24
4
Дніпро-1
11
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22
5
Зоря
11
23:15
20
6
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11
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18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
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10
9:18
8
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Минай
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7
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