Чия бронза сильніша? Букмекери порахували, хто набере очки в матчі ЦСКА – Зоря

У четвер команда Віктора Скрипника зіграє поєдинок з болгарським ЦСКА, в якому постарається перервати свою безвиграшну серію в єврокубках. Аналітики зробили прогноз на матч Ліги конференцій

ЦСКА Софія фаворит матчу з Зорею / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 21 жовтня, в Софії луганська Зоря проведе матч 3-го туру Ліги конференцій проти ЦСКА Софія. Онлайн-трансляція матчу ЦСКА – Зоря є на нашому сайті.

У минулому сезоні обидві команди завоювали бронзові нагороди у своїх національних першостях. Матч в Софії – гарна нагода порівняти силу двох медалістів – українського і болгарського.

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Хто фаворит матчу?

Фаворитом матчу 21 жовтня в Софії аналітики букмекерських контор називають місцевий ЦСКА. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.40, на перемогу Зорі – 4.10.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів поєдинку наступна:

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виграш ЦСКА – 48%

нічия – 28%

виграш Зорі – 24%

Рахунок в матчі

Найпопулярніший рахунок у матчі 1:0 на користь армійців з Болгарії. На такий рахунок встановлений коефіцієнт 6.40. Велика ймовірність, що матч закінчиться внічию 1:1, на цей рахунок котирування букмекерів – 6.80.

Зоря програла Ромі / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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Як суперники грали раніше

Раніше турнірні шляхи команд перетиналися в єврокубковому сезоні 2019/20 у 3-му кваліфікаційному раунді. Тоді за сумою двох поєдинків Зоря насилу пройшла свого суперника: 1:0 в Запоріжжі і 1:1 в Софії.

Дивіться як Зоря перемагала ЦСКА в 2019 році