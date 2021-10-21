ЦСКА – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Слідкуйте в онлайн-режимі за поєдинком третього туру Ліги конференцій, в якому болгарський ЦСКА приймає луганську Зорю

У четвер, 21 жовтня, в Софії проходить матч третього туру Ліги конференцій між місцевим ЦСКА і луганською Зорею. Початок – о 22:00 за київським часом. Для команди Віктора Скрипника це останній шанс зачепитися за євровесну. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео, фото та коментарями.

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ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Після двох турів Зоря займає останнє місце в своїй групі, програвши на виїзді норвезькому клубу Буді-Глимт 1: 3, а потім в Запоріжжі поступившись Ромі, очолюваної Жозе Моурінью, з рахунком 0: 3.

Софійський ЦСКА – бронзовий призер чемпіонату Болгарії – програв в гостях Ромі 1: 5 і вдома розійшовся миром з Буді-Глимт (0: 0), займаючи з одним набраним очком третє місце в квартеті.

Болгарам, як і Зорі, сьогодні також потрібна тільки перемога.

3 тур – 21 жовтень

19:45 Буді-Глимт – Рома

22:00 ЦСКА – Зоря

4 тур – 4 листопада

Зоря – ЦСКА

Рома – Буді-Глимт

5 тур – 25 листопада

Рома – Зоря

Буді-Глимт – ЦСКА

6 тур – 9 грудня

Зоря – Буді-Глимт

ЦСКА – Рома

ФОРМАТ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Це – дебютний розіграш третього за рангом, але аж ніяк не слабкого за складом учасників, єврокубка УЄФА.

Переможці восьми груп Ліги конференцій безпосередньо виходять в 1/8 фіналу. Другі місця грають стикові матчі з командами, що зайняли треті місця в групах Ліги Європи, за що залишилися вісім путівок в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Плей-офф пройде 17 і 24 лютого.

Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.

ЦСКА – ЗОРЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матчу 21 жовтня в Софії аналітики букмекерських контор називають місцевий ЦСКА. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.97, на нічию – 3.45, на перемогу Зорі – 4.15. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів поєдинку наступна:

виграш ЦСКА – 49%

нічия – 28%

виграш Зорі – 23%

найбільш ймовірний рахунок – 1: 0

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч ЦСКА Софія – Зоря Луганськ, який розпочнеться 21 жовтня о 22.00, покаже платформа Megogo.

Дивіться, як перед виїздом в Болгарію Зоря програла в УПЛ Шахтарю 1: 6.

Дивіться, як ЦСКА перед Зорею обіграв в чемпіонаті Болгарії Ботев 3: 2