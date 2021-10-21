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Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
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Рух --
Минай --
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Динамо --
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Колос --
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
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Рух --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Чья бронза сильнее? Букмекеры посчитали, кто наберет очки в матче ЦСКА – Заря

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 октября, 14:23
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В четверг команда Виктора Скрипника сыграет поединок с болгарским ЦСКА, в котором постарается прервать свою безвыигрышную серию в еврокубках. Аналитики сделали прогноз на матч Лиги конференций
ЦСКА София фаворит матча с Зарей
ЦСКА София фаворит матча с Зарей / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 21 октября, в Софии луганская Заря проведет матч 3-го тура Лиги конференций против ЦСКА София. Онлайн-трансляция матча ЦСКА – Заря есть на нашем сайте.

В прошлом сезоне обе команды завоевали бронзовые награды в своих национальных первенствах. Матч в Софии – отличная возможность сравнить силу двух медалистов – украинского и болгарского.

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Кто фаворит матча?

Фаворитом матча 21 октября в Софии аналитики букмекерских контор называют местный ЦСКА. На его победу установлен коэффициент 1.94, на ничью – 3.40, на победу Зари – 4.10.

Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

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  • выигрыш ЦСКА – 48%
  • ничья – 28%
  • выигрыш Зари – 24%

Счет в матче

Самый популярный счет в матче 1:0 в пользу армейцев из Болгарии. На такой счет установлен коэффициент 6.40. Велика вероятность, что матч закончится вничью 1:1, на этот счет котировка букмекеров – 6.80.

Заря проиграла Роме
Заря проиграла Роме / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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Как соперники играли раньше

Ранее турнирные пути команд пересекались в еврокубковом сезоне 2019/20 в 3-м квалификационном раунде. Тогда по сумме двух поединков Заря с трудом прошла своего соперника: 1:0 в Запорожье и 1:1 в Софии.

Смотрите как Заря побеждала ЦСКА в 2019 году

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