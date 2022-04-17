Колишня команда Абрамовича розбила "склярів" та пробилася у фінал Кубка Англії

У неділю 17 квітня визначився другий фіналіст Кубка Англії. На легендарному стадіоні "Уемблі" зійшлися дві лондонські команди – титулований Челсі та середняк Прем'єр-ліги Крістал Пелас.
"Аристократи" зараз переживають не найкращі часи, але завдання на сезон у них ніхто не знімав.
Перший тайм пройшов без загострень. "Стеклярі" грамотно оборонялися, а футболісти Челсі не могли підібрати ключі до їхніх воріт.
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Перелом стався у другому таймі. На 65-й хвилині Кай Гаверц віддав м'яч на Рубена Лофтус-Чіка, який за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі.
Подвоїв перевагу "аристократів" Мейсон Маунт. Хавбек замкнув простріл Тімо Вернера та зняв усі питання про другого фіналіста.
Кубок Англії
1/2 фіналу, 17 квітня
Челсі – Кристал Пелас – 2:0
Голи: Лофтус-Чік, 65, Маунт, 76.
Челсі: Менді, Рюдігер, Алонсо, Крістенсен (Тіагу Сілва, 82), Джеймс, Аспілікета, Жоржіньо (Канте, 78), Ковачич (Лофтус-Чік, 26), Маунт (Зієш, 78), Хаверц (Лукаку, 77), Вернер
Кристал Пелас: Батленд, Уорд, Мітчелл, Геї, Куяте (Мілівійович, 85), Андерсен, Езе, Шлупп (Бентеке, 73), Макартур (Олісі, 72), Заа, Матета (Айю, 55).
Нагадаємо, вчора команда Зінченка вилетіла з престижного турніру через свого горе-воротаря, і пропустила у фінал Ліверпуль.
Фінальний поєдинок Кубка Англії відбудеться 14 травня і в ньому зустрінуться Ліверпуль та Челсі.