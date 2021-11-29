Зоря залишилася у битві за бронзу. Повалена Олександрія

Єдиний гол дозволив Зорі здобути вольову перемогу в гостях та повернутися у боротьбу за розподіл призових місць
Луганський клуб здобув перемогу на виїзді / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"
Сьогодні було поставлено крапку в 16-му турі чемпіонату України з футболу. Олександрія приймала Зорю.
Все вирішив один гол, який було забито у першому таймі. На 16-й хвилині з правого флангу прострілив Булеца, а Імереков на дальній штанзі відправив м'яч у сітку.
Перемога дозволила Зорі залишитися серед претендентів на бронзові медалі.
Олександрія – Зоря – 0:1
Гол: Імереків (16)
Олександрія: Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Калюжний (Копіна, 83), Дришлюк, Демченко (Спінеллі, 46), Кожушко (Новіков, 83), Устименко (Кірюханцев, 68), Третьяков (Одарюк, 59).
Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Цвек, Сайядманеш, Назаріна, Булеца (Кристіан, 80), Гладкий, Шахаб (Громов, 80).
Турнірна таблиця
1
16
13
2
1
43
8
35
41
Забиті
43
Пропущені
8
Різниця
35
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
2
16
13
2
1
41
8
33
41
Забиті
41
Пропущені
8
Різниця
33
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
3
16
11
1
4
29
16
13
34
Забиті
29
Пропущені
16
Різниця
13
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
П
4
16
10
2
4
35
18
17
32
Забиті
35
Пропущені
18
Різниця
17
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
В
5
16
9
4
3
29
17
12
31
Забиті
29
Пропущені
17
Різниця
12
Результати останніх матчів:
П
В
В
Н
П
6
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті
18
Пропущені
22
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
Н
7
16
6
5
5
15
14
1
23
Забиті
15
Пропущені
14
Різниця
1
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
Н
8
16
6
4
6
14
16
-2
22
Забиті
14
Пропущені
16
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
В
П
Н
В
9
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забиті
16
Пропущені
26
Різниця
-10
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
10
16
5
3
8
11
22
-11
18
Забиті
11
Пропущені
22
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
В
Н
В
П
П
11
15
4
4
7
15
20
-5
16
Забиті
15
Пропущені
20
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
В
П
П
Н
Н
12
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забиті
12
Пропущені
23
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
Н
13
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забиті
17
Пропущені
36
Різниця
-19
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
Н
14
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забиті
11
Пропущені
25
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
П
15
15
2
4
9
11
26
-15
10
Забиті
11
Пропущені
26
Різниця
-15
Результати останніх матчів:
П
Н
П
Н
П
16
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забиті
18
Пропущені
38
Різниця
-20
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
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