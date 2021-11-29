Заря осталась в битве за бронзу. Повержена Александрия

Единственный гол позволил Заре одержать волевую победу в гостях и вернуться в борьбу за распределение призовых мест
Луганский клуб добыл победу на выезде / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"
Сегодня была поставлена точка в 16-м туре чемпионата Украины по футболу. Александрия принимала Зарю.
Все решил один гол, который был забит в первом тайме. На 16-й минуте с правого фланга прострелил Булеца, а Имереков на дальней штанге отправил мяч в сетку.
Победа позволила Заре остаться среди претендентов на бронзовые медали.
Александрия – Заря – 0:1
Гол: Имереков (16)
Александрия: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный (Копина, 83), Дрышлюк, Демченко (Спинелли, 46), Кожушко (Новиков, 83), Устименко (Кирюханцев, 68), Третьяков (Одарюк, 59).
Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Сайядманеш, Назарина, Булеца (Кристиан, 80), Гладкий, Шахаб (Громов, 80).
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