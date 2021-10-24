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Зоря --
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Аллах'яр знову феєрить. Іранець приніс Зорі другу надважливу перемогу поспіль

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 жовтня, 21:40
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Луганська Зоря здобула перемогу над Колосом з рахунком 1:0. Переможний гол у другому поспіль поєдинку луганців забив іранський нападник Аллах'яр Саядманеш
Аллах'яр приніс перемогу луганської Зорі в матчі з Колосом
Аллах'яр приніс перемогу луганської Зорі в матчі з Колосом / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Програму 12-го туру української Прем'єр-ліги закрив поєдинок у Запоріжжі, де луганська Зоря приймала Колос із Ковалівки.

Команда Віктора Скрипника взяла важливі три очки, здобувши мінімальну перемогу. Переможний гол у кінці першого тайму забив Аллах'яр Саядманеш.

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Зауважимо, що іранський нападник відзначився переможним голом у другому поєдинку поспіль. У четвер він приніс Зорі дебютну перемогу в Лізі конференцій – над болгарським ЦСКА Софія.

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Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.

Зоря – Колос – 1:0

Голи: Аллах'яр (39)

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Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Цвек, Булеца, Луньов (Овусу, 88), Гладкий, Аллах'яр, Шахаб (Крістіан, 73).

Колос: Фесюн, Ром, Павловець, Новак, Чорноморець, Чурко (Сітчінава, 73), Мілько, Богданов (Нурієв, 85), Ільїн (Велетень, 85), Ренан (Костишин, 58), Лисенко.

Після цієї перемоги луганська команда набрала 23 очки і піднялася на четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ, обійшовши Дніпро-1. Колос з 11 балами залишився на одинадцятій сходинці.

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9
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Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
12
7
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16
14
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Забиті 16
Пропущені 14
Різниця 2
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Олександрія Олександрія Оле
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5
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12
10
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19
Забиті 12
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7
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
12
6
1
5
15
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19
Забиті 15
Пропущені 14
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
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12
12
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18
Забиті 12
Пропущені 12
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Результати останніх матчів: В В Н П П
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Десна Десна Дес
12
5
3
4
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Забиті 14
Пропущені 17
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
11
3
3
5
10
14
-4
12
Забиті 10
Пропущені 14
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н В П П Н
11
Колос Колос Кол
11
3
2
6
7
17
-10
11
Забиті 7
Пропущені 17
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В П В
12
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1
5
5
8
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-6
8
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Інгулець Інгулець Інг
11
2
2
7
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8
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8
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12
1
1
10
13
29
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Ворскла
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Зоря
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