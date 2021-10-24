24 октября 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ливерпуль 5
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо 2
Днепр-1 0
24 октября 19:30
Заря 1
Колос 0
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Аллахьяр снова феерит. Иранец принес Заре вторую важнейшую победу подряд

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 октября, 21:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Луганская Заря одержала победу над Колосом со счетом 1:0. Победный гол во втором подряд поединке луганчан забил иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш
Аллахьяр принес победу луганской Заре в матче с Колосом
Аллахьяр принес победу луганской Заре в матче с Колосом / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Программу 12-го тура украинской Премьер-лиги закрыл поединок в Запорожье, где луганская Заря принимала Колос из Ковалевки.

Команда Виктора Скрипника взяла важные три очка, одержав минимальную победу. Победный гол в конце первого тайма забил Аллахьяр Сайядманеш.

Реклама

Стоит отметить, что иранский нападающий отличился победным голом во втором поединке подряд. В четверг он принес Заре дебютную победу в Лиге конференций – над болгарским ЦСКА София.

Реклама

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Заря – Колос – 1:0

Голы: Аллахьяр (39)

Реклама

Заря: Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Цвек, Булеца, Лунев (Овусу, 88), Гладкий, Аллахьяр, Шахаб (Кристиан, 73).

Колос: Фесюн, Ром, Павловец, Новак, Черноморец, Чурко (Ситчинава, 73), Милько, Богданов (Нуриев, 85), Ильин (Велетень, 85), Ренан (Костышин, 58), Лысенко.

После этой победы луганская команда набрала 23 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, обойдя Днепр-1. Колос с 11 баллами остался на одиннадцатой строчке.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
12
10
2
0
31
3
28
32
Забитые 31
Пропущеные 3
Разница 28
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Шахтер Шахтер Шах
12
9
2
1
31
6
25
29
Забитые 31
Пропущеные 6
Разница 25
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П В В В В
4
Заря Заря Зар
12
7
2
3
24
15
9
23
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В В В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
12
7
1
4
16
14
2
22
Забитые 16
Пропущеные 14
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В П В
6
Александрия Александрия Але
12
5
4
3
12
10
2
19
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
7
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
12
6
1
5
15
14
1
19
Забитые 15
Пропущеные 14
Разница 1
Результаты последних матчей: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
4
12
12
0
18
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
11
3
3
5
10
14
-4
12
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П П Н
11
Колос Колос Кол
11
3
2
6
7
17
-10
11
Забитые 7
Пропущеные 17
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В П В
12
Минай Минай Мин
11
1
5
5
8
14
-6
8
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: Н Н П П П
13
Ингулец Ингулец Инг
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П П
14
Львов Львов Льв
12
1
4
7
8
20
-12
7
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П В Н
15
Черноморец Черноморец Чер
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забитые 12
Пропущеные 26
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забитые 13
Пропущеные 29
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П П П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Мариуполь

27 окт

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Черноморец

27 окт

19:30

Шахтер

10.5

5.95

1.26
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Воскресенье, 24 октября
2:2
2:0
1:0
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять