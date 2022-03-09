Зірка UFC захоплюється британськими добровольцями, які громитимуть армію Путіна

Біспінг захоплюється добровольцями / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Колишній чемпіон UFC у середній вазі Майкл Біспінг раніше захоплювався українськими боксерами, які виступили проти російської орди
Тепер Біспінг похвалив британських добровольців, які вирушили до України воювати проти Росії.
"Велика повага цим хлопцям. Я вражений їхньою хоробрістю. Усього найкращого", – написав Біспінг у Instagram.
Також боєць виклав ролик, у якому один із добровольців розповів, чому вирішив воювати на боці України.
"Мене звуть Джакс, я з Англії. Загалом ми тут, щоб допомогти зупинити вторгнення в Україну. Сподіваюся, що ми переможемо.
Ми колишні військові, тому всі добре підготовлені. Звичайно ж, наша мотивація полягає в тому, що тут скоюються військові злочини, яких не має бути. Знаєте, тут бомбардують цивільні об'єкти, страчують цивільних, гвалтують жінок. Цього не має відбуватися. Це треба припинити" , – сказав британський доброволець.
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