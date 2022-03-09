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Звезда UFC восхищен британскими добровольцами, которые будут громить армию Путина

Алексей Андрейцев
9 марта, 15:37
Майкл Биспинг поддерживает Украину в войне против российского агрессора и рад, что добровольцы из Британии едут в нашу страну

Биспинг восхищен добровольцами / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг ранее восхищался украинскими боксерами, которые выступили против российской орды.

Теперь Биспинг похвалил британских добровольцев, которые отправились в Украину воевать против России.

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"Огромное уважение этим парням. Я поражен их храбростью. Всего самого лучшего", – написал Биспинг в Instagram.

Также боец выложил ролик, в котором один из добровольцев рассказал, почему решил воевать на стороне Украины.

"Меня зовут Джакс, я из Англии. В общем, мы здесь, чтобы помочь остановить вторжение в Украину. Надеюсь, что мы победим.

Мы бывшие военные, поэтому все очень хорошо подготовлены. Конечно же, наша мотивация заключается в том, что здесь совершаются военные преступления, которых не должно быть. Знаете, здесь бомбят гражданские объекты, казнят гражданских, насилуют женщин. Этого не должно происходить. Это нужно прекратить", – сказал британский доброволец.

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