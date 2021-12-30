Жорстокість у жіночому MMA: дівчина-гігант вирубила суперницю за 19 секунд

Келлі Оттоні перемогла Луану Сантос за 19 секунд
Келлі Оттоні замісила Луану Сантос в першій же атаці. Вона почекала момент, а потім різким ударом правою ногою відправила опонентку на канвас, після чого ще додала кулаком у щелепу.
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У Мережі фанати MMA почали обговорювати габарити дівчат. Багатьом здалося, що вони були з різних категорій. І справді, Оттоні виглядала гігантом на тлі дрібнішої Сантос.
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