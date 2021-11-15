Завтра щось буде! Тренер збірної України ставить на успіх у матчі з Боснією

Головний тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: УАФ
Олександр Петраков прийшов на прес-конференцію разом із Русланом Малиновським, таким чином остаточно розвіяв чутки про конфлікт між тренером і футболістом.
- Прокоментуйте минулий матч Боснії. Вам тепер потрібна лише перемога.
- Гру суперника не коментуватиму. Минулий матч мені не потрібний. А нам потрібна лише перемога, гратимемо заради неї.
- У Боснії багато молодих гравців у складі. Чи вам буде легше?
- Не знаю, чи буде нам легше тепер. Такий результат вони мали в минулому матчі. Те, що у суперника, можливо, вийдуть молоді, нам буде важче. Ці хлопці захочуть показати себе, щоб їх побачили та запросили. Тож буде нам важко.
- Чи готові усі гравці? Що з стосовно Забарного та Шапаренка.
– Зараз буде тренування. Усі здорові, всі 25 гравців. Усі тести негативні. Готуємось до гри.
- Де місце Гармаша: ви бачите його у півзахисті чи атаці?
- Я його добре знаю, а ось ви все побачите завтра на полі.
- Чи стежитимете за матчем Фінляндія – Франції в режимі онлайн? І як вирішити проблему реалізації моментів?
- Я не стежитиму за матчем конкурентів, і говорити ніхто хлопцям нічого не буде. Щодо реалізації, то у збірній зовсім інші тренування. Підтягувати реалізацію у клубах потрібно.
- Чому так багато нічиїх?
- Я тільки прийняв команду нещодавно. Можливо, не щастить десь. Можливо, я ще не заслужив свого успіху. Можливо, завтра щось буде.
- Ви змінили свій підхід до публічної критики. Її з недавнього часу поменшало. Чому?
– Це досвід. Досвід – велика справа. Це і для мене досвід, і для гравців.
– Як привітали Вітю Циганкова з вдень народження?
- Перед тренуванням подаруємо футболку та привітаємо. І все. Завтра він має привітати і себе, і всю Україну.
Раніше ми повідомляли, що проти України точно не зіграє найкращий бомбардир збірної Боснії Едін Джеко. 35-річний нападник Інтера ще не повністю відновився від травми.
Нагадаємо, що 16 листопада збірна України потрібно не лише самим обіграти в гостях боснійців, але й сподіватися, що у паралельній зустрічі Фінляндія вдома не здолає Францію, яка вже забезпечила собі путівку на ЧС-2022.
Гра Україна – Боснія відбудеться 16 листопада, початок о 21.45.
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