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Вибухові фото черлідерки з Гаваїв: вона змусить вас полюбити футбол

Олександр Трикіша
22 серпня, 16:11
Спорт завжди супроводжується жіночку красою – будь то чарівні атлетки, супутниці спортсменів або чарівна група підтримки. Однією з яскравих представниць черлідингу є Ніккі Дженнінгс з Гавайського університету в Маноа

Ніккі Дженнінгс - чарівна черлідерша з Гаваїв / Фото: Instagram

Струнка білявка вчилася на факультеті психології, а після занять бігла підтримувати університетську команду з американського футболу. З такою підтримкою у них не було права на невдачі!

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